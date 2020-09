Catalunya registra un descens d'infectats i també de risc de rebrot

Redacció

02.09.2020 | 21:11

Catalunya va registrar ahir un notable descens dels nous infectats diaris en coronavirus i en el risc de rebrot que el dissabte va sobrepassar els 200 punts. Segons les dades fetes públiques per Salut, s'havien detectat en les últimes 24 hores 627 nous positius en les proves PCR (el dimarts la pujada va ser de 736 després de sis dies sobrepassant els mil), es van notificar 12 nous morts amb la Covid-19 i el risc de rebrot va baixar 5,67 punts fins a situar-se en 185,07. Actualment a Catalunya hi ha 720 persones ingressades als hospitals amb coronavirus (20 més dels que hi havia ahir) i d'aquests 24 romanen en l'UCI (-5).

Al Vallès Occidental s'han registrat 13.985 casos confirmats acumulats de coronavirus des que va començar la pandèmia, amb 1.453 morts; actualment hi ha 99 pacients ingressats, dels quals 16 estan en l'UCI, mentre que el risc de rebrot és de 165,06. Al Vallès Oriental, des de l'inici de la pandèmia hi ha hagut 6.286 casos confirmats acumulats, dels quals 617 han mort, mentre que hi ha 32 pacients ingressats.