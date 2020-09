03.09.2020 | 17:36

Alarma per una barbacoa al menjador.Tres dotacions de bombers han acudit aquest migdia a un domicili del carrer d'Olot per un possible foc a l'interior. Es veia molt de fum. Els bombers van descobrir que no hi havia més foc més foc que el d'una barbacoa que l'habitant de l'habitatge havia encès en el menjador. Per descomptat, els bombers van fer que l'apagués i van ventilar l'immoble. L'avís ha estat a les 13.24.