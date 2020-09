Accident d'un bus i abocament de gasoil

03.09.2020 | 18:21

Un autobús urbà ha perdut avui gasoil en trencar-se el seu dipòsit en un accident. El bus de Tmesa circulava pel carrer de Arquimedes quan a les 6.25 del matí, a l'altura del número 4, va impactar contra un objecte que estava en la calçada. Pel que sembla, es tractava d'un sac amb material divers, possiblement caigut d'un camió. Tot apunta al fet que l'autobús va colpejar una espècie de ferro que va causar danys en el dipòsit de combustible i va provocar un abocament en la calçada. Personal de Tmesa va intervenir per a tallar l'abocament i després van actuar els bombers i operaris d'Eco-equip. Una patrulla de la Policia Municipal va tallar el trànsit. Tmesa va tapar el forat del dipòsit i va substituir el vehicle danyat per un altre per a continuar el servei.