02.09.2020 | 15:23

La Policia Municipal va denunciar aquest dimarts sis joves per fer pintades a parets al carrer de Cuba. Un testimoni va alertar al 112 i el sistema d'emergències, a la Policia Municipal, a les 20.27. Agents locals es van adreçar a la zona i van enxampar els sis individus, que van ser denunciats per incompliment de les ordenances municipals. A més, un d'ells va rebre una denúncia perquè el seu turisme no tenia assegurança ni la ITV passada.