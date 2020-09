Fuig d'un control policial a Terrassa

02.09.2020 | 15:15

Un vehicle va fugir aquest dimarts d'un control de la Policia Municipal i després va estar a punt d'atropellar un vianant. Els fets van passar a les 14.45 al carrer del Tren de Baix, on la policia havia establert un control ordinari. El conductor no va fer cas a les indicacions dels agents perquè s'aturés i va realitzar una maniobra esquiva. La unitat policial va iniciar llavors el seguiment del vehicle, que no es va aturar, i en comprovar la matrícula a través de la DGT, van esbrinar que el turisme no disposava d'assegurança obligatòria, ni havia passat la ITV. Al titular del vehicle, a més, li constava una pèrdua de vigència del permís de conduir per punts. La Policia Municipal també va rebre la trucada d'un testimoni informant que un cotxe circulava a gran velocitat i havia estat a punt d'atropellar un vianant. Es va comprovar que es tractava del mateix vehicle. La policia va citar al testimoni per poder-li prestar declaració i tramitarà denúncia al titular del vehicle per un delicte contra la seguretat del trànsit (per pèrdua de vigència dels punts) i per conducció temerària.