Fins que no s'anul·li la distància social, i després amb mesures

El protocol "Tornar a l'activitat castellera després de la pandèmia COVID-19 (v1)", elaborat per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, afirma que l'activitat castellera és "d'alt risc de rebrot epidèmic". Per la impossibilitat de mantenir la distància social per construir un castell, la convivència de persones de diferents rangs generacionals i el nombre considerable d'aquestes que aplega. Per tant, i per tal de reduir la possible transmissió del virus entre les persones de l'activitat castellera, "en cap cas s'hauria d'iniciar abans que es permetin explícitament esdeveniments o actes grupals que apleguin un nombre elevat de persones i que no comportin mantenir la distància social de seguretat".

Inicialment, es pensava en esperar a la fi del pla desconfinament, i l'obertura d'esdeveniments amb aforament de més de 30 persones en actes socials, culturals, esportius i musicals amb espectadors. Però, atesa la situació actual, les autoritats sanitàries han recordat que els castells requereixen una estratègia de restricció total. Els locals de les colles han pogut tornar a obrir per a la realització d'activitats social, però amb moltes restriccions i les mesures de seguretat pertinents. No es poden fer assaigs i els espais no imprescindibles han de seguir tancats. Fer castells amb mascareta i guants, com s'havia pogut pensar en un primer moment, no és possible i resultaria una gran temeritat.

I per quan reprenguin l'activitat, la Coordinadora recomana que identifiquin entre els seus membres a població de risc -majors de 65 anys, persones amb malalties cròniques, pacients de quimioteràpia, infecció pel VIH- per poder prendre mesures adients en cas de necessitat.

La Coordinadora està en contacte constant amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que serà l'ens encarregat de determinar la reactivació de l'activitat castellera.