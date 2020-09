Els docents tornen a les escoles per afrontar un curs ple d'incerteses fotos: n. aróztegui Els docents tornen a les escoles per afrontar un curs ple d'incerteses

01.09.2020 | 20:36

Els professors i professores es van incorporar ahir a les escoles per afrontar el que serà un curs atípic, i amb moltes incerteses, a causa dels canvis de gestió i organitzatius que comporten les mesures adoptades per evitar contagis de la Covid-19. La reducció a vint alumnes per classe a primària, i a 30 a...