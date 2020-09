Catalunya rep més de 337 milions del tram educatiu del Fons Covid-19

Redacció

02.09.2020 | 13:14

El Govern central ha transferit a Catalunya més de 337 milions del tram educatiu del Fons Covid-19, una quantia que se suma als més de 1.246 milions que el Ministeri d'Hisenda va transferir a la Generalitat el passat mes de juliol. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica aquest dimecres l'ordre ministerial d'Hisenda que estableix el repartiment de 2.000 milions d'euros a les comunitats autònomes corresponents al tram educatiu del Fons Covid-19, l'import total del qual ascendeix a 16.000 milions.

Catalunya rebrà 337,4 milions d'aquest repartiment de 2.000 milions, sent la segona comunitat a rebre més fons, per darrere d'Andalusia, amb un total de 383,8 milions. La delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ha destacat en un comunicat que el Fons Covid-19 "reflecteix el compromís del Govern central amb l'estat autonòmic i garanteix que les CCAA compten amb prou recursos per oferir serveis públics essencials als ciutadans durant la pandèmia". Els 2.000 milions d'aquest dimecres se sumen als 6.000 milions ja abonats al juliol del primer tram associat al cost sanitari de la Covid-19, el que significa que ja s'han posat a disposició dels territoris la meitat dels recursos d'aquest fons extraordinari. Aquest fons no reemborsable està dotat de 16.000 milions d'euros per finançar l'impacte de la pandèmia i compensar la reducció dels ingressos autonòmics per la menor activitat econòmica. L'ordre publicada aquest dimecres al BOE detalla la distribució dels 2.000 milions del tram associat a educació. La partida s'abonarà a principis de la setmana que ve.