02.09.2020 | 17:39

Un incendi en una assecadora va generar alarma aquest dimarts al carrer d'Adra, a Poble Nou-Zona Esportiva. El foc va cremar roba a l'interior de l'aparell però no va causar danys personals. A l'habitatge hi havia una dona que no va resultar ferida ni intoxicada, segons les primeres informacions. L'avís va arribar als serveis d'emergències a les set de la tarda.