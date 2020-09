900 multes per les mascaretes 900 multes per les mascaretes

01.09.2020 | 20:36

L'Ajuntament de Terrassa ha tramitat ja gairebé 900 sancions a ciutadans per no dur mascaretes o per no portar-les correctament des que va començar la campanya específica de control desplegada aquest estiu. Durant el cap de setmana passat, la Policia Municipal va interposar 142 denúncies. El dilluns, el número...