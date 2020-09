Tram on es va perpetrar el robatori violent, al carrer d'Arquimedes. nebridi aróztegui Tram on es va perpetrar el robatori violent, al carrer d'Arquimedes.

Uns paletes detenen un lladre que agredí una embarassada

J. Ll.

31.08.2020 | 20:51

Un lladre va ser detingut el divendres per uns paletes. Havia assaltat a una dona embarassada al carrer de Arquimedes per a robar-li el telèfon mòbil. Ella va sofrir un cop en l'estómac. Eren les 2.39 de la tarda quan la Policia Municipàl va ser informada d'un robatori amb violència comès per un individu...