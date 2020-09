Nens en un menjador escolar, abans de la pandèmia. Nens en un menjador escolar, abans de la pandèmia.

La meitat de pares diu que canviarà el menjador escolar per altra opció

Redacció

31.08.2020 | 20:51

El 44% dels pares i mares espanyols reconeix que enguany canviarà l'habitual menjador escolar per altres opcions com menjar a casa. Per part seva, el 9% afirma que els seus fills abans no anaven al menjador i ara sí que el faran, i el 47% restant indica que no canviarà res, segons un estudi de Deliveroo. Una altra dada...