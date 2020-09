La llista de voluntaris per a l'assaig de la vacuna de la Covid ja està completa

La crisi del coronavirus

01.09.2020 | 10:49

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va anunciar ahir a la nit que ja s'ha completat la llista de voluntaris per a l'assaig posat en marxa a Espanya de la vacuna contra la Covid 19.

En una entrevista al canal de notícies 3/24, Illa ha assegurat que "la llista de voluntaris està esgotada" i ha subratllat la importància de la prova que es duu a terme a tot l'Estat perquè suposa un reconeixement a l'experiència de vacunació a Espanya.

Espanya és un dels països en els quals començarà al setembre l'assaig per a la fase 2 de la vacuna contra la Covid 19 que desenvolupa Janssen, els resultats de la qual, pre-clínics, "han demostrat que dóna molt bona protecció enfront del coronavirus perquè prevé la replicació del virus en diferents nivells de les vies respiratòries", segons aquesta farmacèutica.

La vacuna de Janssen es provarà als hospitals madrilenys de la Princesa i de la Pau i a l'Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander en 190 voluntaris. Aquest assaig de fase 2 durarà entre quatre i sis mesos.

El ministre de Sanitat ha recordat que Espanya va signar un acord europeu en matèria de vacunes per a adquirir diferents tipus perquè "no hi ha seguretat que una sigui la bona".