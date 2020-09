Alumnes a l'entrada d'un centre escolar de Terrassa. El curs començarà amb noves mesures de seguretat contra la covid-19. Alumnes a l'entrada d'un centre escolar de Terrassa. El curs començarà amb noves mesures de seguretat contra la covid-19.

L'escola comença a preparar el curs presencial amb un pla B telemàtic

L.M. Andrés

31.08.2020 | 20:51

daptar els grups a vint alumnes per classe a primària i 30 a secundària, que els nens a partir de 6 portin mascareta, esglaonar entrades i sortides, nova organització interna de directius i mestres, en molts casos telemàtica, i estar preparat per si hi ha rebrots que fins i tot, si s'estenen, poden suposar el tancament...