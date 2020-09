01.09.2020 | 17:25

Els bombers han treballat avui a Ca n'Aurell per detectar una fuita de gas. L'operatiu s'ha desenvolupat a partir de les 9.15 del matí a un edifici del carrer de Galvani, on ha tingut lloc una fuita de gas en un tub exterior. Segons les primeres informacions, l'escapament no era greu. Operaris d'una companyia de subministrament s'han fet càrrec de la reparació. La intervenció dels bombers per garantir la seguretat a la via pública ha durat uns quaranta minuts.