Ahir a la tarda encara eren visibles els estralls provocats pel cotxe a la Ronda de Ponent. nebridi aróztegui Ahir a la tarda encara eren visibles els estralls provocats pel cotxe a la Ronda de Ponent.

Estavella el cotxe contra un mur i fereix una dona a Can Boada

Javier Llamas

31.08.2020 | 20:51

Sort que plovia i alguns clients de la terrassa s'havien refugiat sota un tendal. Una dona sí va patir lesions: estava en aquella terrassa de Can Boada el divendres a la nit, quan un cotxe conduït per un individu embriac es va emportar per davant un mur i una tanca i la runa va envair el recinte. Un altre accident aparatós va...