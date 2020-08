Terrassa participa demà a la trobada de ciutats contràries al model d'ajudes contra la Covid

La crisi del coronavirus

31.08.2020 | 11:38

L'alcalde, Jordi Ballart, participarà dimarts, 1 de setembre, a la trobada telemàtica en què 29 municipis d'arreu de l'Estat uniran forces per reclamar al govern central que faci enrere en l'acord que va prendre el Ministeri d'Hisenda amb la FEMP (Federación Española de Municipios y Províncias) sobre el model d'ajudes contra la Covid-19. Terrassa es va adherir aquest agost a la declaració conjunta, subscrita per 27 ciutats, en què es manifesta que aquest acord "vulnera l'autonomia financera de les entitats locals i genera una discriminació inadmissible en excloure els municipis sense romanents del repartiment d'un fons de 5.000 milions a càrrec dels pressupostos generals de l'Estat".

Ballart subscriu que "els criteris acordats per a la distribució d'aquests fons són profundament injustos i insolidaris, perjudiquen greument a centenars de milers d'habitants de molts municipis i creen una inacceptable situació de greuge entre uns i altres ajuntaments". L'alcalde, creu que la decisió del Ministeri d'Hisenda "va en contra del municipalisme i del principi de suficiència financera dels ens locals i, per tant, dels interessos de la ciutadania. En la situació de crisi que patim, necessitem més que mai la garantia que podrem tenir els recursos necessaris per fer front a les necessitats dels ciutadans i les ciutadanes".