Suspesa la Marxa de Torxes commemorativa dels fets de 1713

La crisi del coronavirus

31.08.2020 | 11:30

Donada la situació sanitària que estem vivint, atenent a les indicacions del servei de via pública municipal, i per precaució i responsabilitat, la Comissió 4 de setembre de 1713 a Terrassa ha decidit suspendre la Marxa de Torxes que se celebra any rere any a la nostra ciutat.

La Marxa de Torxes, que enguany arriba a la seva desena edició, estava prevista pel proper divendres 4 de setembre, a la Plaça Vella.

Per seguir recordant aquells fets, quan la vila de Terrassa va patir el setge i la destrucció a mans de l'exèrcit de Felip V, s'ha programat una conferència en format virtual, que anirà a càrrec de l'historiador terrassenc Marc Ferrer, i que tindrà lloc aquest mes de setembre, en data encara per confirmar.

També està previst fer la lectura del manifest i un breu recordatori dels fets durant el Cants de la Llibertat del proper 4 de setembre al Raval de Montserrat.