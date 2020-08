Salut continua avui els cribratges als dos barris de Terrassa

La crisi del coronavirus

31.08.2020 | 11:25

El departament de Salut segueix realitzant els cribratges massius als barris de Can Palet i Ca n'Anglada de Terrassa per detectar casos de coronavirus. Les proves es van iniciar la setmana passada a les 4.500 persones que han estat avisades per SMS i també estan convidats a sotmetre's a la PCR aquells veïns d'aquests barris que no han rebut l'avís.

Les proves es fan al CAP de Sant Llàtzer (Ca n'Anglada) de 8 a 20 hores, i al CAP Sud (Can Palet), de 9 a 14 hores i de 15:30 a 19 hores.

La intenció de tots els cribratges és descobrir persones asimptomàtiques que estan infectades i estan propagant el virus sense saber-ho, per poder-les aïllar i posar en quarantena els seus contactes estrets.