31.08.2020 | 17:35

Detingut després de fer una reclamació per una compra a Terrassa. Els fets van tenir lloc el diumenge al migdia a Can Palet. Segons fonts policials, agents locals van anar al carrer de l'Agricultura perquè un client d'un supermercat reclamava que havia pagat dues vegades un producte. Els policies el van identificar i van esbrinar que a aquell individu li constava pendent una ordre de detenció per un delicte contra la seguretat del trànsit. L'identificat va ser detingut.