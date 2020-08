31.08.2020 | 17:28

Falsa alarma de foc per una barbacoa a Terrassa. Dotacions de bombers, de policia i ambulàncies van acudir el divendres al vespre a un habitatge de l'avinguda de Jaume I després de ser alertats d'un possible incendi en un pis. L'avís el van rebre a les 20.25. Segons van confirmar els serveis d'emergències, no hi havia cap foc, sinó una barbacoa. Uns testimonis havien alertat en veure fumera.