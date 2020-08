Un conductor ebri destrossa un mur i fereix una dona

31.08.2020 | 17:49

Un cotxe conduït per un home ebri va destrossar aquest divendres passat un mur i una tanca a Can Boada. Una dona va resultar ferida: es trobava en una terrassa a la qual van caure elements del mur. No va ser necessari el seu trasllat a cap hospital. Els fets van passar a les 10.15 de la nit a la Ronda de Ponent, a l'alçada del mercat de Can Boada. Com plovia, la resta de clients s'havien refugiat sota un tendal. Per això segurament no va haver-hi més víctimes. La Policia Municipal va fer proves d'alcoholèmia al conductor. Els resultats van ser positius: 0,55 i 0,57. L'implicat va ser denunciat.