Ja estan prohibides les reunions de més de 10 persones

29.08.2020 | 19:31

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat avui l'ordre del Govern per la qual queden prohibides les reunions de més de 10 persones tot el país, dintre de les mesures per frenar l'alt risc de contagis de la Covid-19. La prohibició afecte tant l'àmbit privat com el públic i les reunions no estaran permeses ni a interiors ni a l'aire lliure.

L'ordre preveu que quedin excloses de la prohibició les activitats laborals o religioses ; de la mateixa manera es podran portar a terme casaments i funerals sense restriccions. No hi ha noves restriccions específiques per als transports públics i les activitats esportives.

D'altar banda, en previsió, segurament de la propera celebració de la Diada de l'Onze de Setembre, l'ordre fa referència que es podrà continuar exercint el dret de manifestació , tot i que en les condicions que determini l'autoritat competent"

Recordem també que aquesta setmana la Generalitat va determinar noves mesures restrictives per a Terrassa i tres poblacions del Vallès Oriental (Granollers, Les Franqueses i Canovelles) i que un jutge de Barcelona la va revocar en una interlocutòria que ha estat recorreguda. L'Ajuntament de Terrassa entén que les noves mesures restrictives estan en suspès mentre es resol el recurs contra la interlocutòria del jutjat barceloní. La prohibició de reunions que entra en vigor aquest cap de setmana ha estat confirmada pel jutjat.