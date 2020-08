La tornada a l'escola està prevista per al 14 de setembre. Els alumnes majors de sis anys hauran de portar mascareta a les aules. alberto tallón La tornada a l'escola està prevista per al 14 de setembre. Els alumnes majors de sis anys hauran de portar mascareta a les aules.

Com afrontarà l'escola els casos de coronavirus

L.M. Andrés

28.08.2020 | 20:26

l Govern i les comunitats autònomes han decidit que es consideri brot tres contagis per coronavirus o més en un col·legi, en lloc de dos casos com estava previst inicialment, i el tancament del col·legi sol es produirà quan hi hagi "una transmissió no controlada". Aquesta és una de les...