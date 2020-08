Catalunya suma 1.420 positius i 10 morts més per Covid-19

29.08.2020 | 20:17

Les darreres dades aportades per les autoritats sanitàries catalanes, donen 1.420 nuevos positivos en proves PCR y 10 persones mor5es les darreres 24 hores. Així, des de que va començar la pandèmia, a Catalunya s'han infectat 106.211 persones segons proves PCR, xifra que puja a 128.396 amb altre tiplus de diagnóstics i la xifra de morts arriba a un total de 13.004 persones.

Amb aquestes dades, la Genralitat ha informat que el risc de rebrot continua a l'alça i amb un augment de 2,86 punts, l'índex se sitúa en 197,51, sent que els 100 ja es considera un risc molt elevat de rebrot.

Avui hi ha a Catalunya 644 persones hospitalitzades, 21 mernys que ahir, de les quals 129 estan a les UCI, tres més que ahir.

Hi ha una dada especialmente preocupant, que és que entre el 19 i el 25 d'agost s'han fet més de 96 mil proves PCR, la tasa de confirmats és de 93,28 i les PCR prositives signifiquen un 7,81 per cent.Tinguem en compte que la OMS determina que per considerar una pandèmia sota control, la tasa de contagis s'ha de situar por sota del 50 oi el percentatge de PCR positives, ha de ser menor del 5 per cent.

Según la OMS, para que la pandemia se considere bajo control la tasa de contagios debería situarse por debajo de 50 y el porcentaje de PCR positivas ser menor de 5%. En el último periodo acotado por Salut -entre el 19 y el 25 de agosto se hicieron 96.388 PCR- la tasa de confirmados se eleva a 93,28 y las PCR positivas suponen 7,81%.

Per comarques, la que té un menor risc de rebrot és l'Alta Ribagorça amb només un 30, mentre que hi ha 14 comarques que están en risc moderat, entre 30 i 100. Les comarques amb major risc de rebrot són la Noguera (918,3), Alt Urgell (631,3), El pla d'Urgell (396,9), la Cerdanya (440,5), el Baix Camp (305,4) i Urgell (302).

Quant a municipis, els que tenen un risc de rebrot més elevat son Balaguer (1474,6; Canovelles (889,9), Mollerussa (662,1), Granollers (650,2), Salt (575,3), l'Hospitalet (459), Rubí (454,9), Sant Just (588,6), Gavà (475, 8), Reus (433) i Pineda de Mar (429,5).

Este viernes únicamente la comarca de la Alta Ribagorça está en riesgo bajo de rebrote -por debajo de 30-, mientras que hay 14 que están en riesgo moderado -entre 30 y 100-.

Las comarcas con mayor riesgo de rebrote son la Noguera (918,3), seguida del Alt Urgell (631,3), el Pla d'Urgell (396,9), la Cerdanya (440,5), el Baix Camp (305,4) y Urgell (302), mientras que en el Barcelonès el EPG es de 251,3, un punto menos que ayer.

En cuanto a los municipios, los que están este jueves con mayor riesgo de rebrote son Balaguer, con un índice de 1.474,6, Canovelles (889,9), Mollerussa (662,1), Granollers (650,2), Salt (575,3) L'Hospitalet de Llobregat (459), Rubí (454,9), Sant Just Desvern (588,6), Gavà (475,8), Reus (433) y Pineda de Mar (429,5).

A Terrassa, el nombre de positius acumulats per proves PCR des de que va començar la pandèmia és de 3.244, mentre que el nombre de casos sospitosos és de 27.608. Ahir es va pasar de 48 a 41 hospitalitzats als hospitals de Terrassa, amb cinc persones ingressdes a les UCI terrassenques.