No portava mascareta i acaba detingut

28.08.2020 | 16:12

Una de les 44 persones denunciades el dijous a Terrassa per no dur mascareta va acabar detinguda. Uns policies municipals la van aturar a les sis de la tarda a uns metres de la Prefectura, a l'avinguda de les Glòries Catalanes. El denunciat va donar fins a cinc identificacions falses. Quan els agents procedien a traslladar l'individu a la Comissaria del Cuerpo Nacional de Policía per identificar-lo, el denunciat va empènyer els guàrdies i va intentar fugir. El van aturar i el van detenir.