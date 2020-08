Només s'han detectat sis positius en els casals d'estiu de Terrassa

La crisi del coronavirus

28.08.2020 | 13:16

Durant els mesos de juliol i agost s'han dut a terme 39 casals d'estiu impulsats per l'Ajuntament de Terrassa, 26 al mes de juliol i 13 al mes d'agost, en el que han pres part un total de 2.316 infants i joves d'entre 3 i 17 anys (1.848 al juliol i 468 a l'agost). Entre el total d'infants i joves participants només s'han detectat sis positius per coronavirus, tres al mes de juliol i tres al mes d'agost.

Entre els 369 monitors i monitores (283 al juliol i 86 a l'agost), tan sols han aparegut dos positius, un al juliol i un a l'agost.

En conèixer les dades, la regidora d'Infància i Adolescència, Joventut, Adultesa i Famílies, Ona Martínez, ha declarat que "Aquestes xifres amb molts pocs positius, amb contagis que sempre s'han produït fora dels casals i sense cap cas de contagi entre membres d'un mateix casal, demostren la feina excel·lent portada a terme per les entitats de lleure, associacions sense ànim de lucre, associacions de famílies d'alumnes i associacions de mares i pares que s'han encarregat de l'organització dels casals. Vull destacar la ràpida detecció dels casos per part dels monitors i monitores que han activats els protocols d'actuació tan aviat com han detectat el mínim símptoma".