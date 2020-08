Autoritzat el primer assaig clínic d'una vacuna anticovid a Espanya

La crisi del coronavirus

28.08.2020 | 12:13

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) del Ministeri de Sanitat ha autoritzat aquest divendres el primer assaig clínic al nostre país per a una bovina anticovid, que serà en fase 2, és a dir, en humans.

Ho ha anunciat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en roda de premsa en la qual ha agregat que la vacuna està desenvolupada per l'empresa belga Janssen i en l'assaig a Espanya participaran 190 voluntaris.

La recerca es realitzarà en adults i inclou dos grups de voluntaris, un de 18 a 55 anys i un altre de 65 i més.

El reclutament començarà "de manera immediata". Els assajos clínics es duran a terme als Hospitals La Paz i Princesa de Madrid i a l'Hospital Marquès de Valdecilla de Santander.

Aquesta vacuna, denominada Ad26.COV2.S, usa una tecnologia basada en un adenovirus recombinant no replicatiu per a generar una resposta immunològica enfront d'una de les proteïnes del coronavirus. Els assajos són imprescindibles per a garantir la qualitat, seguretat i eficàcia de les vacunes.

A més d'Espanya, participaran en aquest assaig altres dos països europeus, Bèlgica i Alemanya. L'assaig en fase 1 s'ha fet als Estats Units.

En total participaran 550 voluntaris sans dels tres països europeus per a avaluar el rang de dosi i diferents pautes d'administració.