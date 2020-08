Enxampen el conductor fugit després d'un atropellament

28.08.2020 | 16:06

La Policia Municipal ha enxampat el conductor que el dimecres va fugir després d'atropellar una dona al carrer Ample, a Sant Pere Nord. Aquest dijous, a les 4.40 de la tarda, uns agents van localitzar el vehicle al carrer del Puig, a les Arenes. La policia ha obert diligències penals per un possible delicte de lesions per imprudència i per fugir del lloc de l'accident sense facilitar dades. El vehicle tampoc tenia la ITV en vigor. La dona ferida va patir una fractura en un dit d'un peu.