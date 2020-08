Tots els nens majors de sis anys portaran mascareta en classe

Redacció

27.08.2020 | 14:53

Tots els alumnes majors de sis anys hauran de portar posada la màscara en classe encara que formin part d'un dels anomenats grups de convivència estables o bombolla (que els seus integrants no poden barrejar-se amb membres d'altres classes) a partir de setembre. Així ho han acordat aquest dijous el Govern i les comunitats autònomes en la Conferència Sectorial d'Educació, segons han assegurat fonts presents en la reunió. Els col·legis només tancaran si la transmissió del virus es descontrola en diversos grups de convivència o classes. La mesura, amb la qual les autoritats educatives responen a l'escenari d'augment de contagis en què començarà el curs, no ha estat rebutjada per cap autonomia, si bé el País Basc s'ha abstingut en la votació final, com ha fet en els últims mesos en el mateix fòrum, en considerar que l'ensenyament és una competència exclusiva del seu Executiu. L'acord fa més homogènies les regulacions autonòmiques en el punt més sensible davant l'epidèmia. I suposa generalitzar la fórmula que ja contemplaven en els seus protocols dues comunitats, La Rioja i Cantàbria.