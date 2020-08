El Síndic investigarà la vexació a l'àvia de la residència de Terrassa

27.08.2020 | 13:37

El Síndic de Greuges va decidir ahir dimecres obrir una investigació per estudiar quins drets s'han vulnerat en el cas de l'anciana vexada per dues treballadores, que van difondre el vídeo per les xarxes socials, a la residència Mossèn Homs de Terrassa.

En un comunicat, el defensor del poble català ha indicat que "d'acord a la gravetat dels fets" demanarà informació a les administracions afectades per aquest cas de maltractament.

Al vídeo, difós dimarts a xarxes socials, es veu una jove cuidadora que està intentant fer menjar a l'anciana, a la qual crida pel seu nom, Elisa, i li diu: "Va, obre la puta boca ja, home, vella rondinaire ".

Les dues treballadores ja han estat acomiadades del seu lloc de treball, la Fiscalia i els Mossos d'Esquadra han obert sengles investigacions dels fets i la Generalitat va anunciar ahir que es personaria en la causa judicial que es pogués derivar.

En el citat comunicat, el Síndic ha recordat que actua com a mecanisme català per a la prevenció de la tortura i altres tractes cruels, inhumans o degradants en tots aquells espais en què es trobin persones privades de llibertat, ja siguin centres de menors, residències o centres penitenciaris catalans.

Per això, ha avisat que amb aquesta finalitat "pot visitar, fer recomanacions, propostes i observacions i exercir qualsevol altra funció atribuïda pel protocol facultatiu de la convenció de Nacions Unides", i que a més té accés a tota la informació de les persones sobre les condicions del seu internament i pot entrevistar-se "amb qualsevol persona que pugui facilitar aquesta informació".