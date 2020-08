Platja de Torre Valentina, a Sant Antoni de Calonge. Platja de Torre Valentina, a Sant Antoni de Calonge.

Un mosso de Terrassa salva una dona que s'ofegava en una platja

J. Ll.

26.08.2020 | 19:51

Carles està acostumat a bregar amb situacions desagradables que la vida presenta. No en va, aquest terrassenc és mosso d'esquadra i ha viscut múltiples experiències de disgustos. Al que no està acostumat, i ningú que no disposi d'un rar magnetisme per a la desgràcia ho està, és a...