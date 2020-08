Detingut per tràfic de drogues a Roc Blanc

27.08.2020 | 14:58

La Policia Municipal va detenir aquest dimecres un home com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, de tràfic de drogues. Va passar a Roc Blanc. A les 4.45 de la tarda, uns agents van observar un vehicle que feia grinyolar les rodes i circulava de manera erràtica pel carrer de Pablo Iglesias. Van aturar el cotxe i el van escorcollar. A l'interior d'una motxilla van trobar 350 euros, una bàscula de precisió i drogues preparades per a la venda en bossetes. Hi havia 5,8 grams de cocaïna, més de 88 grams de marihuana i 7,5 grams de haixix.