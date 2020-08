Arriba a Catalunya un canvi brusc de temps amb pluges abundants i extenses

Redacció

27.08.2020 | 13:28

Un canvi brusc de temps, amb pluges abundants, extenses i localment intenses, un descens tèrmic notable i l'entrada de vent del nord arribarà a partir del divendres a Catalunya, segons ha advertit el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Davant aquesta situació, Protecció Civi demana extremar les precaucions davant la previsió de pluges intenses..

Els meteoròlegs esperen que aquesta pertorbació arribi a Catalunya el divendres, després de dos dies d'elevades temperatures, la qual cosa donarà lloc a "un canvi destacable de la situació meteorològica" amb pluges, calamarsa, descens de les temperatures, vent del nord i fort onatge marítim.

La predicció indica que entre el divendres i dissabte creuarà Catalunya un sistema frontal que deixarà precipitació en tot el territori i deixarà inestabilitat uns dies amb l'entrada de vent del nord i ruixats més dispersos al Pirineu, Prepirineu i nord-est.

El pas del front deixarà precipitació localment d'intensitat forta, sovint acompanyada de tempesta i pedra, i puntualment podrà donar lloc a fenòmens de temps violent.

Posteriorment, segons les prediccions, els ruixats podran ser localment d'intensitat forta en el quadrant nord-est.Al llarg de l'episodi es podran acumular entorn de 80 litres d'aigua per metre quadrat de precipitació en punts de muntanya.

A més, el pas del front comportarà l'entrada de vent del nord que provocarà un descens notable de la temperatura, aconseguint valors per sota del que correspondria per l'època de l'any.

La previsió meteorològica indica que si es pren com a referència la temperatura a 1.500 metres d'altitud (850 hPa), respecte als dies previs, el canvi serà notable: en la vertical de Barcelona demà dijous hi haurà uns 20 °C, mentre que el dissabte haurà baixat fins als 10 °C.

L'evolució de la temperatura a 850 hPa és un indicador del comportament d'aquesta mateixa variable en superfície, encara que no hi ha una correlació directa entre elles, ja que també depèn d'altres factors meteorològics.