Catalunya avalua posar càmeres a les aules per als nens confinats

La crisi del coronavirus

27.08.2020 | 12:36

El departament d'Educació de la Generalitat estudia la possibilitat de posar càmeres a les aules perquè els nens que hagin d'estar en quarantena puguin seguir les classes des del seu domicili i també contemplen que els alumnes utilitzin material individual per evitar que el comparteixin.

Així ho ha anunciat avui el director general de Centres Públics de la Generalitat, Josep González-Cambray, que en una entrevista a RAC1 ha dit: "No descartem posar càmeres a les aules perquè els nens que hagin de confinar-se puguin seguir les classes des de casa (...). hem de ser capaços de fer les coses diferents a com les hem fet fins ara. Estem en pandèmia i qualsevol possibilitat és viable".

En qualsevol cas, ha assegurat que "en una situació de pandèmia és important la igualtat d'oportunitats". "Haurem de buscar mecanismes per atendre tots els alumnes que no puguin anar a classe per motius de salut. Tenim un sistema d'atenció domiciliària i el potenciarem. Hi ha professors que es desplacen als domicilis per atendre'ls", ha dit.

Segons González-Cambray, "és normal que hi hagi inquietud i por. És un inici de curs amb pandèmia i això no ho no hem tingut mai, però les escoles obriran i seran segures".