La crisi del coronavirus

26.08.2020 | 11:26

Salut ha desplegat dos cribratges amb proves PCR als barris de Can Anglada i Can Palet de Terrassa per detectar malalts asimptomàtics de COVID-19. L'estudi, que va començar ahir, es realitzarà fins al dilluns 31 d'agost i, a diferència dels realitzats en altres municipis, es dirigeix a una població diana molt específica, de vora 4.500 persones. Per aconseguir-ho, des de Salut s'envia un SMS a tots els usuaris que s'han de fer la prova on se'ls informa del dia que han d'anar. La ciutadania que ha rebut el missatge pot anar a fer-se la PCR dins l'horari del dia en qüestió. Tot i això, aquells veïns que no han rebut el SMS també estan convidats a fer-se la prova. En aquests casos, podran traslladar-se al seu centre d'atenció primària (CAP) de referència segons el dia que toqui al seu carrer. A diferència d'altres cribratges, les PCR es realitzaran en els CAP del barri en qüestió i no hi ha límit d'edat.

"La intenció és fer aquest tipus d'accions cada vegada que observem un focus molt concret", detalla Cati Serra, directora executiva del Vallès Occidental Oest. Serra també recalca que el cribratge està enfocat a uns "carrers específics" on s'ha observat que hi ha més transmissió comunitària. Segons explica la directora, s'han determinat aquestes zones tan concretes gràcies a "una anàlisi que hem fet de la concentració de casos dels ambulatoris CAP Llàtzer, CAP Terrassa Est i CAP Sud".

Les proves del barri de Can Anglada es fan al CAP Sant Llàtzer de 8h. a 20h. els dies laborables i al CAP Sant Pere Nord durant el cap de setmana de 9h. 17h. Pel que fa al barri de Can Palet, la recollida de les PCR es realitza durant aquesta setmana al CAP Sud de 9h. a 14h i de 15:30h. a 19h. "Hem decidit enviar SMS a la població per a gestionar l'afluència i evitar que anés tothom en el mateix moment", específica Serra.

Aquesta estratègia s'està duent a terme gràcies a la coordinació del Servei Català de la Salut, el Servei de Vigilància Epidemiològica, Consorci Sanitari de Terrassa, Mútua de Terrassa i l'Ajuntament de Terrassa. La directora emfatitza sobre aquesta col·laboració i concreta que "evidentment tot dependrà de la participació de la ciutadania. Per això comptem amb agents cívics i mediadors que ens proporciona l'ajuntament a través dels seus serveis socials".