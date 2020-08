Desallotjada una nau on es feien festes

26.08.2020 | 16:39

La Policia Municipal ha desallotjat una nau industrial en desús que havia estat "okupada" i es que es feia servir per festes il·legals. L'edifici està al carrer d'Apol·lo. L'acció policial es va realitzar aquest dimarts al matí. Es van identificar quatre persones. A les quatre de la tarda es va tancar la nau. La resolució municipal argumenta la necessitat del desallotjament "per tractar-se d'un immoble que no admet l'ús generalitzat com a habitatge, que la manca de les instal·lacions de seguretat contra incendis suposa un alt risc, que l'ús de la nau és indegut, agreujat per la situació d'emergència sanitària per la Covid-19, i que la manipulació de la instal·lació elèctrica pot produir risc per la integritat de les persones i dels béns de la zona". L'Ajuntament farà més actuacions semblants per evirtar festes il·legals a la ciutat.