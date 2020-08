26.08.2020 | 15:35

La Policia Municipal ha augmentat la xifra de denúncies a ciutadans per no dur la mascareta a la via pública. El dimarts, van ser 97 les persones multades. Es tractava, sobretot, de joves reunits en grups que consumien alcohol a la via pública o que causaven molèsties a veïns. El dilluns, les denúncies van ser 66.