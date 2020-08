25.08.2020 | 15:39

Un conductor ebri va multiplicar per cinc la taxa màxima d'alcoholèmia permesa després d'un accident de trànsit ocorregut aquest dilluns a Terrassa. El cotxe va xocar amb un fanal al carrer d'Extremadura. Agents de la Policia Municipal van ser alertats per la trucada d'un testimoni a les 5.45 de la tarda. En arribar, van fer les proves d'alcoholèmia al conductor. La primera va donar un resultat positiu d,1,35 mil·ligrams. Les dues proves de precisió van donar taxes d'1,25 i 1,30. El conductor va ser imputat per un delicte contra la seguretat del trànsit.