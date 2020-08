El TSJC manté el tancament de discoteques i bars musicals "per interès general"

La crisi del coronavirus

25.08.2020 | 11:49

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acordat mantenir l'ordre de tancament de locals d'oci nocturn i prostíbuls, en entendre que l'interès general ha de "prevaler" sobre el del sector de l'hostaleria, per molt important que aquest sigui des del punt de vista econòmic.

En un acte, la sala contenciosa del TSJC ha rebutjat un nou recurs de la patronal de l'oci nocturn FECASARM que demanava la suspensió cautelar de la resolució que la Generalitat va aprovar dijous passat per prorrogar el tancament de discoteques, karaokes, bars musicals, sales de ball i de festes i prostíbuls, per tal d'impedir la propagació del virus.

Com ja va fer amb el decret que limitava l'horari de bars i restaurants, el TSJC ha descartat suspendre provisionalment el tancament dels locals d'oci, en considerar que es tracta d'una decisió adoptada "in extremis" per l'administració per tal de reduir la propagació del coronavirus, "en una situació sanitària d'elevats contagis entre la població".