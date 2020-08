A presó l'acusat de matar la seva germana

25.08.2020 | 17:27

L'acusat de matar la seva germana a ganivetades va camí de presó aquesta tarda. Els Mossos d'Esquadra han pasat avui a disposició judicial Francisco C. M., l'home de 46 anys detingut el passat dissabte com a presumpte autor de la mort de la seva germana, Montserrat, al domicili familiar, situat a l'avinguda de Josep Tarradellas. En el mateix episodi de violència va resultar ferida la mare de tots dos. Segons fonts properes a la investigació, la víctima mortal va rebre vuit ganivetades. El mateix imputat havia estat condemnat l'any passat i la pena de presó va ser suspesa a canvi del seu ingrés en un centre de desintoxicació. Dissabte passat, a les 9.15 del vespre, els serveis d'emergències van rebre un avís sobre una agressió en un pis, un primer. El personal sanitari només va poder certificar la defunció. Els mossos van detenir el germà de la dona morta com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi. Ahir el van passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar l'ingrés de l'imputat en presó provisional.