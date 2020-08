Policies municipals el van detenir

25.08.2020 | 15:33

La Policia Municipal ha detingut aquest dilluns un individu per tràfic de drogues a Terrassa. El van aturar uns agents a les 4.50 de la tarda a Ca N'Anglada perquè no duia posada la mascareta. En veure els policies al carrer de Jacint Elías va llençar un objecte a terra. Els guàrdies el van aturar per no portar mascareta de protecció i el van escorcollar. Aleshores van trobar 92,45 grams de haixix i diners per un valor de 85 euros. La unitat policial el va traslladar a la Prefectura per la instrucció de diligències per un delicte contra la salut pública.