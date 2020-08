A més, havia perdut la vigència del carnet

25.08.2020 | 16:28

Uns policies van enxampar aquest dilluns un motorista begut, sense assegurança, sense carnet vigent i amb el casc mal posat. Agents de la Policia Municipal van veure la moto fent una circulació erràtica a les quatre de la tarda al carrer de la Mola, al barri de Sant Llorenç. Van aturar el vehicle i van realitzar al conductor les proves d'alcoholèmia. La primera va donar un resultat de 0,55. Les dues de precisió, taxes de 0,35 i 0,34 respectivament. El motorista va acabar acumulant denúncies: una per l'alcoholèmia positiva, una altra per circular amb una pèrduda de vigència del permís de conduir, una tercera per no disposar d'assegurança obligatòria i una quarta per anar amb el casc descordat.