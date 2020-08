Les escoles obriran el 14 de setembre amb grups estancs i entrades escalonades

Redacció

25.08.2020 | 15:48

L'alumnat farà entrades "escalonades i en grups" als centres escolars. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, i la consellera de Salut, Alba Vergés, han explicat més detalls de la volta a les aules, en una roda de premsa en el Palau aquest dimarts, posterior al Consell Executiu extraordinari. També es prendrà la temperatura als i les estudiants. Sobre la previsió de fer 500.000 proves de PCR, Salut confia a fer 8.000 diàries entre el 15 de setembre i el 9 d'octubre amb equips mòbils, i arribar a fer 20.000 diàries en una segona etapa des de mitjan octubre fins al 15 de novembre. Vergés i Bargalló han insistit en la importància dels "grups estables de convivència" per a facilitar la traçabilitat de casos que es donin en els centres. El Govern ha volgut garantir l'inici de curs. "No podem fer res més a obrir les escoles, tenim el deure d'obrir-les, i les hem d'obrir", ha asseverat Bargalló, que ha garantit que el curs serà sempre presencial en infantil i primària. Vergés ha afegit que "en cap cas" l'executiu no preveu interrompre l'activitat lectiva durant el nou curs escolar. Reunit de manera extraordinària, el Consell Executiu ha debatut i aprovat un 'pla d'actuació' -ja avalat pel Procicat al juliol- amb mesures per a aplicar en l'obertura dels centres educatius de primària fins als d'estudis superiors. Entrades i sortides del centre escalonades, diverses hores del pati per a evitar aglomeracions, ús de màscara obligatori a partir de la secundària i grups de convivència estancs són les principals mesures.