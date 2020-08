Un jutge anul·la les mesures de la Generalitat per a Terrassa

25.08.2020 | 09:29

Un jutge de Barcelona ha revocat les mesures restrictives contra la Covid-19 adoptades ahir per la Generalitat de Catalunya a Terrassa. El titular del jutjat del contenciós-administratiu número 5 de Barcelona diu en una interlocutòria que no hi ha raó objectiva que justifiqui les mesures adoptades a la ciutat i sí a municipis del Vallès Oriental, a la zona de Granollers on també es redueix, com es pretenia a Terrassa, l'aforament a la restauració en un 50 per cent i als actes religiosos a un 33 per cent, entre altres mesures.

Segons diu el jutge, no es pot justificar l'adopció d'aquestes mesures a Terrassa donat que l'evolució epidemiològica en aquesta ciutat revelen que "no es troba, ni molt menys en pitjor situació que altres, ni tampoc que hagi empitjorat recentment". Detalla que percentatge de PCR positius a Terrassa als darrers set dies és de 5,43 % , inferior a la mitjana de la comarca, que té 7,13 % i també de la zona sanitària metropolitana Nord, a la que pertany la ciutat, i que té un índex de positius en PCR de 12,51 %.

El jutge també destaca que, segons les dades de la Generalitat, el nombre acumulat d'urgències hospitalàries amb PCR positives ha baixat a la darrera setmana als hospitals terrassencs i que el percentatge d'ocupació hospitalària de pacients greus per coronavirus se situa per sota de la mitjana de l'àrea metropolitana nord de Barcelona amb un 16,67 % davant el 19,58 per cent. El jutge no aprecia, per tant, que existeixi cap raó objectiva que justifiqui l'adopció de mesures restrictives addicionals per al municipi de Terrassa". I insisteix en que l'evolució de les dades epidèmiques a la ciutat és positiva en línies generals, molt més "si es compara amb la que existeix a altres municipis i comarques".

El jutge sí considera "necessàries, proporcionades i adequades" les noves restriccions a Granollers, Canovelles i Les Franqueses, degut a les preocupants dades epidemiològiques aportades per la Generalitat.

Recordem que l'administració autonòmica va fer públiques ahir una sèrie de mesures específiques per a aquesta zona del Vallès Oriental i per a Terrassa per frenar l'evolució de contagi del coronavirus: limitacions d'aforament a bars, restaurants, activitats culturals, esportives i comerç d'un 50 per cent. La Generalitat volia també reduir a un 33 per cent l'assistència als actes religiosos, casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres i el jutge ha modificat el percentatge per situar-lo en un 50 per cent. Diu el magistrat que "crida l'atenció que s'estableixi una limitació major a les cerimònies religioses que la continguda als establiments de restauració o per als centres esportius, cinemes o activitats culturals". I en aquest sentit, afegeix que sense perjudici que la "protecció de l'esport o de la cultura tinguin rellevància constitucional, la llibertat religiosa i de culte la tenen més per la seva consagració a l'article 16 com a dret fonamental d'especial protecció", motiu pel que fixa el límit a aquestes activitats al 50 per cent, igual que als bars i restaurants.