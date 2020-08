Residència de gent gran Torre Mossèn Homs, on van passar els fets. Residència de gent gran Torre Mossèn Homs, on van passar els fets.

Investiguen un vídeo ofensiu en una residència

L.M.A.

24.08.2020 | 20:39

Un vídeo, protagonitzat per dues treballadores de la Residència de gent gran Torre Mossèn Homs, a Terrassa, s'ha viralitzat pel seu contingut despectiu amb una persona ingressada en aquest centre. Tal com es pot veure a la gravació, una de les empleades, que no para de riure, grava una altra companya que es dirigeix de...