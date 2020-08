L'us de mascareta serà obligatori en els alumnes més grans de 12 anys. L'us de mascareta serà obligatori en els alumnes més grans de 12 anys.

Inici del curs: ràtios de menys de 20 alumnes i mascareta

Redacció

24.08.2020 | 20:39

Les mascaretes seran obligatòries per a tots els alumnes de més de 12 anys a Catalunya, i per als majors de 6 anys en aquells territoris on sigui més elevat el risc de contagi. A més, la ràtio d'alumnes a les classes de primària serà de menys de 20 alumnes. El president de la Generalitat, Quim...