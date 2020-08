Els bars hauran de reduir la seva capacitat al 50 % novament. alberto tallón Els bars hauran de reduir la seva capacitat al 50 % novament.

El Govern endureix les restriccions a Terrassa per la Covid

T. R. / Agències

24.08.2020 | 20:54

Les dades de l'evolució de la pandèmia del coronavirus a Catalunya no són bones. Ahir es van sumar 1.788 nous positius per proves PCR i la tendència és preocupant en situar-se el risc de rebrot en 180,13. Per frenar la propagació del virus i tallar les cadenes de contagi el president Quim Torra i la...