La filla de l'anciana vexada en el geriàtric a Terrassa: "És menyspreable"

25.08.2020 | 13:22

La filla de l'anciana vexada per dos treballadores en un geriàtric de Terrassa (Vallès Occidental) ha afirmat que estan vivint la situació "amb molta tristesa i molta indignació" i ha dit que és "molt menyspreable" que aquest tipus d'actituds s'exhibeixin en xarxes socials.

"Els avis necessiten molt de respecte, humanitat, i no aquest tracte vexatori. Nosaltres no posarem cap mesura, venim a veure a la nostra familiar que no la veiem des de fa una setmana. Vam parlar amb ella el divendres passat perquè les visites han estat restringides. Sabem que ella està bé i té moltes ganes de veure'ns, com és natural", ha afirmat la filla, que prefereix conservar l'anonimat, en declaracions a Efe.

En el vídeo que van penjar en xarxes socials es veu una jove cuidadora que està intentant donar de menjar a l'anciana, a la qual crida pel seu nom, Elisa, i li diu: "Va, obre la puta boca ja, home, vella rondinaire".

Mentre una altra de les cuidadores se'n riu de la situació, amb la mascareta mig caiguda, la que està intentant donar de menjar a l'anciana es dirigeix a la càmera que filma i assegura: "Jo no sóc així, que consti, però em treu de polleguera".

Les dues treballadores que apareixen al vídeo vexant la dona ja han estat acomiadades pel centre i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació sobre els fets, mentre que la Generalitat es personarà en les actuacions judicials que es puguin emprendre al respecte.

La filla de l'anciana vexada ha afirmat que, en el moment en què va veure el vídeo, va desitjar a totes dues "la pitjor vellesa del món" perquè "ningú hauria de passar per aquesta situació".

"Hem vist també que s'ha actuat ràpid, que el mateix alcalde ha pres les mesures pertinents i aquestes persones estan denunciades a més davant els Mossos d'Esquadra i que tot portarà el seu curs", ha afegit.