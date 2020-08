Familiars de dona gran vexada denunciaran els fets perquè "no tenen perdó"

25.08.2020 | 17:22

Els familiars de l'anciana vexada per dues treballadores en una residència de Terrassa (Vallès Occidental) denunciaran els fets per arribar "fins al fons" perquè és "un maltractament" i "no tenen perdó".

En declaracions a la premsa a les portes del geriàtric, una de les filles de la víctima, que no ha revelat el seu nom, ha demanat als joves que "aprenguin i sàpiguen el que fan" i que tractin "a la gent de bona fe i de bona voluntat".

Els néts de la víctima han afirmat que van tenir constància del maltractament per les xarxes socials, però que les dues filles van rebre una trucada del centre.

"Ella està bé, no recorda res perquè és una dona molt gran, però estem molt entristits pel que ha passat. Les imatges són dures, d'unes persones tan joves que no mostren cap tipus de respecte. Mai hem sospitat res, sempre han tingut un bon tracte, denunciarem", ha afirmat un nét de la dona, que ha preferit mantenir-se en l'anonimat.

Els familiars de la dona han afirmat que el centre sempre ha demostrat "un tracte molt bo" excepte aquestes dues treballadores i, sobre el seu acomiadament, han dit que "és el que tocava i es farà tota la investigació que calgui".

Al vídeo difós per una de les treballadores es veu una jove cuidadora que està intentant donar de menjar l'anciana, a la qual crida pel seu nom, Elisa, i li diu: "Va, obre la puta boca ja, home, vella rondinaire".

Mentre una altra de les cuidadores se'n riu de la situació, amb la mascareta mig caiguda, la que està intentant donar de menjar a l'anciana es dirigeix a la càmera que filma i assegura: "Jo no sóc així, que consti, però em treu de polleguera".

A continuació, la jove cuidadora torna a dirigir-se a l'anciana per cridar-li: "¡Elisa, la pastilla! No entens que te l'has de prendre? No ho entens?".

Les dues treballadores ja han signat la seva renúncia, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació i la Generalitat es personarà en les actuacions judicials que es puguin emprendre al respecte.